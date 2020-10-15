В США арестовали россиянина

Мужчину взяли под стражу еще в марте. О его задержании стало известно сегодня: американское ведомство выдвинуло против подозреваемых новые обвинения в причастности к деятельности трансграничной преступной сети QQAAZZ.

Бойко задержали весной во время поездки в Штаты. По данным Минюста, 30-летний подозреваемый действовал под ником gangass.

Россиянина, а также 14 человек из Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии и других стран подозревают в "сговоре с целью отмывания похищенных онлайн в США и других странах средств". Как считают свидетели, причастные к QQAAZZ лица создавали подставные компании и открывали счета, чтобы помочь мошенникам скрыть незаконное происхождение денег, за это они получали комиссию. По версии обвинения, через руки фигурантов дела с 2016 года прошли десятки миллионов незаконно полученных долларов.

В 2019 году власти США уже выдвигали обвинения против пяти человек по расследованию против QQAAZZ. В общей сложности в деле фигурируют уже 20 человек, в основном это граждане Латвии и Болгарии.