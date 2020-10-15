В Москве трагически погибли двое рабочих 

На юго-востоке столицы двое высотных рабочих погибли в результате обрушения строительной люльки, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Инцидент произошел 15 октября в 5-ом квартале Капотни. Журналистам о трагедии сообщили случайные очевидцы. Они отметили, что люлька сорвалась с большой высоты, а находящиеся в ней двое мужчин не успели среагировать. В результате оба упали на землю и погибли.

На фото, опубликованном Telegram-каналом «МК: срочные новости», запечатлены последствия инцидента. На снимке видно, что разбитая строительная люлька лежит у многоэтажного жилого дома. Журналисты полагают, что рабочие занимались текущим ремонтом здания.

Смерть двух человек сотрудникам радиостанции подтвердили в московской прокуратуре. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить подробности инцидента и в результате принять решение возбуждать или нет уголовное дело.

В начале сентября, как сообщал «Рамблер», в Белгороде ученики белгородского колледжа сорвались с высоты 7 этажа, находясь при этом в фасадном подъёмнике. Один из них погиб, другой попал в реанимацию, третий отделался травмами средней степени тяжести. Инцидент произошел 1 сентября на стройке жилого комплекса «Ситидом» на улице Есенина. Три 16-летних подростка решили подзаработать денег в качестве разнорабочих. Молодых людей отправили собирать мусор на 7 этаже, который необходимо было спустить к месту свалки на земле. Чтобы сэкономить время, парни решили воспользоваться строительной люлькой. Все трое сели в подъемник, который практически сразу после начала движения сорвался. По факту трагедии местные следователи завели уголовное дело о «нарушении правил безопасности, приведшем к смерти человека».