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ФСБ предотвратила теракт в Волгограде 

RT на русском и ещё 56 16 минут назад
В Волгограде предотвращены теракты. Как следует из сообщения ФСБ, на территории региона действовала ячейка одной из международных террористических организаций, которая планировала атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. Силовики обнаружили злоумышленников, когда те пытались извлечь «средства террора» из тайника. Боевики начали стрелять и были ликвидированы ответным огнём. На месте происшествия обнаружена карта Волгограда с точками потенциальных атак, среди которых отмечен монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.
ФСБ России пресекла деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Члены этого объединения планировали совершить теракт на территории России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия», — уточнили в ведомстве.

По сообщению ведомства, при задержании главарь и его сообщник пытались извлечь «средства террора» из заранее оборудованного тайника. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы.
На месте происшествия и по адресам жительства радикалов найдено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным бомбам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.
Наряду с этим в Москве, Санкт-Петербурге Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения.
Отметим, что на опубликованной ЦОС ФСБ видеозаписи с места ликвидации боевиков запечатлена упомянутая карта. Среди обведённых на ней объектов находится монумент «Родина-мать зовет!», расположенный на Мамаевом кургане. Кроме того, на записи видны хранившиеся в тайнике «коктейли Молотова», патроны, мешки с серой, а также поражающие элементы.
Следственный комитет сообщил, что завёл уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ после того, как подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам.
В СК сообщили, что были установлены двое уроженцев Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР», — указали в ведомстве.

Ранее в октябре ФСБ задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе. 7 октября в ведомстве сообщили о поимке 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя».
По данным ведомства, злоумышленник вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»**, и приобрёл компоненты для самодельной взрывчатки. Отмечается, что силовики задержали молодого человека у здания суда, где он оценивал возможность проведения теракта.
В августе УФСБ по Башкирии задержала жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога местной администрации. Ведомство полагает, что злоумышленник планировал теракт для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя».
У него дома нашли гаджеты, содержащие информацию о подготовке к теракту, а также видеоматериалы по изготовлению зажигательных смесей.
В конце июля стало известно, что ФСБ помешала организации, которая намеревалась устроить теракт в Москве. Самого террориста обнаружили на складе в подмосковных Химках.
Злоумышленник открыл огонь по силовикам, в результате чего его нейтрализовали. При осмотре места столкновения у боевика нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и 1 гранату РГД.
Ранее в том же месяце ФСБ предотвратила теракт против сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Сотрудники ведомства обнаружили четырёх боевиков, которые оказали сопротивление и были ликвидированы.
На месте перестрелки обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. В жилище боевиков нашли готовые самодельные бомбы, компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи, в которых, среди прочего, содержалась переписка о планируемом теракте.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Происшествия , Видео , Криминал , Исламское государство , СКР , МВД , Волгоград
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