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Москвич тайно снимал посетительниц женского туалета

Мария Иванова
18 минут назад
В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, установившего скрытую камеру в женском туалете супермаркета «Ярче». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Посетительниц московского туалета снимали на камеру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Примерно 3 октября мужчина установил в женском туалете магазина портативный цифровой видеорегистратор. Камеру он спрятал в нише для водосчетчиков так, чтобы она снимала половые органы сотрудниц супермаркета.
По словам собеседника агентства, 6 октября камеру заметила одна из сотрудниц и обратилась в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни и нашли подозреваемого. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Рязани полицейские начали проверку в отношении мужчины, который прятался в офисном туалете и снимал женщин на камеру телефона.
Заметила его одна из сотрудниц офиса - мужчина находился в соседней кабинке и держал телефон над перегородкой. Позже женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что мужчина снимал посетительниц туалета в течение часа.
Происшествия,Москва,
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