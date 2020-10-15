Посетительниц московского туалета снимали на камеру

Москве возбудили уголовное дело против мужчины, установившего скрытую камеру в женском туалете супермаркета «Ярче». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Примерно 3 октября мужчина установил в женском туалете магазина портативный цифровой видеорегистратор. Камеру он спрятал в нише для водосчетчиков так, чтобы она снимала половые органы сотрудниц супермаркета.

По словам собеседника агентства, 6 октября камеру заметила одна из сотрудниц и обратилась в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни и нашли подозреваемого. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Рязани полицейские начали проверку в отношении мужчины, который прятался в офисном туалете и снимал женщин на камеру телефона.