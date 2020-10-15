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Посетительницу московского театра задержали за отказ надеть маску

Lenta.ru
28 минут назад
Посетительницу Театра на Таганке задержали за отказ надеть защитную маску. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом сообщает ТАСС.
Перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» зрительницу попросили надеть маску, однако она отказалась. В результате спектакль был задержан на час. По технике безопасности, театр не имеет права начинать спектакль, пока все зрители не наденут средства индивидуальной защиты.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли в московский театр для разрешения этой ситуации. В отношении посетительницы составят протокол об административном правонарушении.
В июне в аэропорту Ростова-на-Дону задержали пассажира, отказавшегося надеть маску и нагрубившего стюардессе. Самолет должен был лететь в Москву из аэропорта Платов, но из-за инцидента вылет задержался на час. Командир экипажа вызвал полицию, после чего на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов и вывели мужчину из салона.
Происшествия,Общество,Видео,МВД,
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