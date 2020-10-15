Посетительницу Театра на Таганке задержали за отказ надеть защитную маску. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» зрительницу попросили надеть маску, однако она отказалась. В результате спектакль был задержан на час. По технике безопасности, театр не имеет права начинать спектакль, пока все зрители не наденут средства индивидуальной защиты.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в московский театр для разрешения этой ситуации. В отношении посетительницы составят протокол об административном правонарушении.