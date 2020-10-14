Полицейские угрожали россиянину изнасилованием шваброй

Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции из-за избиения задержанного в отделе. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Комитета против пыток» Иван Жильцов.

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В июле 2020 года в селе Помряскино полицейские задержали Ивана Яковлева , у которого в ходе досмотра изъяли обрез охотничьего ружья и три полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом. Россиянина доставили в отдел, где стали избивать, требуя признаться в краже коров.

По словам задержанного, в какой-то момент сотрудник полиции стянул с него шорты и трусы, прижал к ягодицам швабру и сказал, что сейчас его изнасилуют, а на зоне это будет продолжаться.

На следующий день полицейские предложили Яковлеву подписать документ, в котором говорилось, что у него нет претензий к сотрудникам, а травмы он получил сам, упав с крыши дома. В обмен на это полицейские обещали отвезти его в больницу и не привлекать к уголовной ответственности. Задержанный согласился. В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, повреждение связок и закрытый перелом поперечного отростка позвоночника.