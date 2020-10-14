Назван мотив убийства трансгендера в Новосибирске

«Рамблер» писал, что Николай Басаковский стал известен несколько лет назад, когда сам себя кастрировал в домашних условиях и превратился в Викторию. Он пропал 5 октября, а 13 октября стало известно, что по подозрению в убийстве задержан его друг, сотрудник ППС Железнодорожного района. СМИ назвали правоохранителя парнем Виктории, а мотивом убийства – ревность.