Назван мотив убийства трансгендера в Новосибирске

Новосибирский трансгендер Николай Басаковский (Виктория Басаковская) был убит своим другом-полицейским не из ревности, а из-за денег на счете. Об этом «360» рассказала тетя погибшего.
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«Рамблер» писал, что Николай Басаковский стал известен несколько лет назад, когда сам себя кастрировал в домашних условиях и превратился в Викторию. Он пропал 5 октября, а 13 октября стало известно, что по подозрению в убийстве задержан его друг, сотрудник ППС Железнодорожного района. СМИ назвали правоохранителя парнем Виктории, а мотивом убийства – ревность.
Однако тетя погибшего уверена, что убийство произошло из алчности и полицейский пытался завладеть смартфоном ее племянника.
«Тут просто очевиден мотив уже стал. Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред Он изначально хотел завладеть его телефоном, потому что там у него была сумма на карточке», - пояснила она.
Она также рассказала, что убийца якобы отрезал Басаковскому палец, чтобы воспользоваться его смартфоном.