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В Сочи водитель маршрутки убил конкурента палкой 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
Драка водителей маршруток в Сочи закончилась убийством
Фото: РИА Новости
Конфликт двух водителей маршруток в Сочи перерос в стычку, в ходе которой один из них взял палку и ударил коллегу по голове. От полученных травм мужчина скончался. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, водители маршрутных автобусов сначала пытались договориться об уважении на дороге и о том, чтобы не забирать «чужих» пассажиров. Однако в ходе спора 24-летний маршрутчик схватил палку и ударил по голове своего 36-летнего коллегу.

«Пострадавшего привезли в больницу в бессознательном состоянии. Он находился в коме. А через 10 дней скончался от полученных повреждений», — пояснил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Из Енисея выловили машину с телами
«Рамблер» писал, что ранее водитель маршрутного такси в Новороссийске силой оттеснил пожилого человека и выкинул его сумку на колесиках. По факту размещения видеозаписи произошедшего в Сети новороссийские полицейские инициировали проведение проверки, а чиновники пригрозили автомобилисту увольнением.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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