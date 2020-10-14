Драка водителей маршруток в Сочи закончилась убийством

Конфликт двух водителей маршруток в Сочи перерос в стычку, в ходе которой один из них взял палку и ударил коллегу по голове. От полученных травм мужчина скончался. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, водители маршрутных автобусов сначала пытались договориться об уважении на дороге и о том, чтобы не забирать «чужих» пассажиров. Однако в ходе спора 24-летний маршрутчик схватил палку и ударил по голове своего 36-летнего коллегу.

«Пострадавшего привезли в больницу в бессознательном состоянии. Он находился в коме. А через 10 дней скончался от полученных повреждений», — пояснил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

«Рамблер» писал, что ранее водитель маршрутного такси в Новороссийске силой оттеснил пожилого человека и выкинул его сумку на колесиках. По факту размещения видеозаписи произошедшего в Сети новороссийские полицейские инициировали проведение проверки, а чиновники пригрозили автомобилисту увольнением.