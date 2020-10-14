Российские таксисты объявили забастовку

Работники «Яндекс.Такси» в Челябинске заявили о проведении забастовки из-за планов властей использовать машины для перевозки больных с коронавирусом. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте».

Фото: Рамблер Рамблер

««Яндекс.Такси» договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счет. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси. В следующую пятницу, 23 октября, с 6:00 до 24:00 все работники «Яндекс.Такси», водители, диспетчеры, автопарки и так далее не выходят на работу! Забастовка!» - говорится в сообщении.

Таксисты отметили, что они «не терпилы» и потребовали возврата гарантированного заработка на прежний уровень, а также стоимости минимальной заявки – 100 рублей, включая комиссию парка.

По данным URA.RU, о переговорах между властями области и «Яндекс.Такси» по использованию машин для доставки на компьютерную томографию больных с подозрением на коронавирус стало известно 12 октября.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт пояснила, что для этих целей предполагается закрепить 19 машин в Челябинске и договор сейчас находится на согласовании.

В свою очередь в «Яндекс.Такси» пояснили изданию, что «речь идет не о машинах, которые выполняют обычные заказы, а об отдельном флоте партнерских автомобилей».

«В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси на случай заражения COVID-19», - пояснили в компании.