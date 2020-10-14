Экс-главе Удмуртии дали 10 лет

Суд поддержал версию следствия, согласно которой в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществлявших строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй
у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. За это Александр Соловьев, по версии обвинения, должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.