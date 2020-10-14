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10 лет присудили экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву

Izhlifeиещё 17
49 минут назад
10 лет лишения свободы и 275 млн руб. штрафа присудили экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. 14 октября Завьяловский районный суд признал бывшего руководителя региона виновным в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере . Об этом сообщает журналист IZHLIFE из зала заседаний.
Экс-главе Удмуртии дали 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд поддержал версию следствия, согласно которой в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществлявших строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. За это Александр Соловьев, по версии обвинения, должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.
Гособвинитель запросил для подсудимого 13 лет лишения свободы. Адвокат экс-главы Удмуртии заявила о невиновности своего подзащитного и попросила его оправдать.
При вынесении приговора суд учел активное способствование со стороны обвиняемого раскрытию преступления, положительные характеристики, наличие наград, званий, почтенный возраст, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний.
Отбывать наказание 70-летний политик будет в колонии строгого режима. Впрочем, приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.
Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля 2017 года. В этот же день президент России Владимир Путин освободил его с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Судебный процесс начался в декабре 2018 года и продлился почти два года.
Происшествия,Александр Соловьев,Владимир Путин,ФСИН,Удмуртская Республика,Россия,Буй,
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