Экс-глава музея-заповедника Дербента задержан в Москве

В среду в Москве был задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов , его обвиняют в превышении полномочий.

Бывший директор музея-заповедника Дербента задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в доме у Ибрагимова сейчас проводится обыск. Сам задержанный сообщил агентству, что ему не известно, почему его задержали, а у него проводится обыск.

Ибрагимов занимал пост директора Дербентского музея-заповедника с октября 2013 года до февраля 2020 года. На фоне претензий властей Дербента к работе музея после отставки Ибрагимова там были проведены проверки и выявлены нарушения.