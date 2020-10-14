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В Москве задержали экс-директора музея-заповедника Дербента Ибрагимова 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Экс-глава музея-заповедника Дербента задержан в Москве
Фото: ГБУ
В среду в Москве был задержан бывший директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов, его обвиняют в превышении полномочий.

Бывший директор музея-заповедника Дербента задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что в доме у Ибрагимова сейчас проводится обыск. Сам задержанный сообщил агентству, что ему не известно, почему его задержали, а у него проводится обыск.
Ибрагимов занимал пост директора Дербентского музея-заповедника с октября 2013 года до февраля 2020 года. На фоне претензий властей Дербента к работе музея после отставки Ибрагимова там были проведены проверки и выявлены нарушения.
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Происшествия , Али Ибрагимов , МВД , ИТАР-ТАСС , Дербент , Москва
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