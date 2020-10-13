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Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

РИА Новости
44 минуты назад
Открывший стрельбу под Нижним Новгородом наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, но получил разрешение на ношение огнестрельного оружия, сообщается на сайте СК РФ.
Нижегородский стрелок наблюдался у врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Кроме того, медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния. При этом на учет психиатра подросток поставлен не был", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
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