Нижегородский стрелок наблюдался у врача

Открывший стрельбу под Нижним Новгородом наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, но получил разрешение на ношение огнестрельного оружия, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.