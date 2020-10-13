Отчим изнасиловал москвичку-наркоманку

Состоящая на учете в наркодиспансере жительница Москвы обратилась в полицию и заявила о том, что ее изнасиловал сожитель матери. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ФАН.

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По словам источника, инцидент произошел 10 октября в деревне Пригары Московской области. Москвичка приехала в гости к матери и ее 63-летнему сожителю. Отмечая встречу, все они выпили, после чего пенсионер набросился на гостью и изнасиловал.

Обратить в полицию женщина решила после того, как через несколько дней вернулась в Москву. Она требует наказать насильника, отмечает издание.

Полицейскими проводится проверка произошедшего.

«Рамблер» писал, что ранее в селе Самарском Азовского района 23-летний уголовник разбил окно в доме пенсионерки, проник внутрь, избил хозяйку, а затем изнасиловал.