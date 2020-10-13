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Отчим изнасиловал москвичку-наркоманку

Алиса Селезнёва
14 минут назад
Состоящая на учете в наркодиспансере жительница Москвы обратилась в полицию и заявила о том, что ее изнасиловал сожитель матери. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ФАН.
Отчим изнасиловал москвичку-наркоманку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника, инцидент произошел 10 октября в деревне Пригары Московской области. Москвичка приехала в гости к матери и ее 63-летнему сожителю. Отмечая встречу, все они выпили, после чего пенсионер набросился на гостью и изнасиловал.
Обратить в полицию женщина решила после того, как через несколько дней вернулась в Москву. Она требует наказать насильника, отмечает издание.
Полицейскими проводится проверка произошедшего.
«Рамблер» писал, что ранее в селе Самарском Азовского района 23-летний уголовник разбил окно в доме пенсионерки, проник внутрь, избил хозяйку, а затем изнасиловал.
Также об изнасиловании заявила порноактриса Любовь Бушуева (Лола Тейлор). Она рассказала в соцсетях, что ее избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике.
Происшествия,Любовь Бушуева,Москва,
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