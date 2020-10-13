92-летняя ветеран покончила с собой в Москве

По данным издания, тело женщины в квартире на Борисовском проспекте обнаружила социальный работник одного из столичных центров соцобслуживания, которая приехала навестить пенсионерку. Она открыла дверь запасными ключами, зашла в квартиру и окликнула пенсионерку, но не получила ответ.