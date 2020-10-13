92-летняя ветеран покончила с собой в Москве

В сентябре сообщалось, что в Москве водитель каршерингового автомобиля совершил самоубийство во время проверки документов сотрудниками ДПС
. Полицейские увидели в салоне оружие, заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом виде и попросили его выйти из машины, чтобы пройти процедуру по выявлению алкоголя в крови. Он согласился, отъехал на несколько метров и внезапно остановился. Работники ДПС подошли к машине и увидели, что он мертв. Известно, что у водителя было ружье «МР-133» с необходимыми документами.