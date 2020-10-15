Мать «девочки из шкафа» избивал и насиловал муж

Совсем недавно российскую общественность потряс пример жестокого обращения с ребенком. Жительница Карпинска Юлия Зыкова пыталась уморить своего грудного ребенка: она полгода держала девочку в шкафу и давала ей только воду. Несчастной Полине удалось выжить только благодаря старшему брату — мальчик втайне подкармливал сестренку.

Сейчас девочка проходит лечение. По словам врачей, ее жизни уже ничего не угрожает. Сама Зыкова находится на обследовании в психиатрической клинике.

Соседи семьи утверждают, что Юлия раньше была абсолютно нормальной и заботливой матерью. Старшие дети не подвергались жестокому обращению с ее стороны. По мнению родителей Зыковой, сдвиг в психике их дочери произошел из-за бывшего мужа, отца Полины Андрея Зыкова

Как сообщает «Стархит», Юлия рассталась с ним еще в начале 2020 года, однако мужчина прекрасно знал о рождении ребенка. И тем не менее — никому не рассказывал о появлении на свет младшей дочери.

В программе «На самом деле» были раскрыты жуткие подробности взаимоотношений Андрея и Юлии. Зыков избивал жену, в том числе и ногами, изменял ей и насиловал. Родители Юлии считают, что Полина была зачата в результате изнасилования, поскольку на тот момент женщина давно уже не хотела вступать в интимные отношения с супругом.

Также на расстройство психики у Зыковой могла повлиять онкологическая болезнь. Женщина перенесла несколько операций по удалению опухоли слюнной железы, проходила лучевую терапию и страдала гормональным сбоем. Однако поддержки от Андрея она не дождалась.

Сам Зыков утверждает, что Полина — не его ребенок. Однако проверка на полиграфе показала, что мужчина лжет: он знал, что является отцом «пленницы» из шкафа.