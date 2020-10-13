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«Альянс врачей» уличили в неэффективном расходовании средств 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Альянс врачей» уличили в неэффективных растратах
Фото: ВКонтакте
Подконтрольный личному окулисту Алексея Навального Анастасии Васильевой так называемый профсоюз «Альянс врачей» закупил респираторы по цене в два раза выше оптовой.
Организация 30 сентября опубликовала отчет о проведении мединспекции за июнь-сентябрь 2020 года. В представленной информации фигурируют суммы, которые были потрачены руководством организации на закупку средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов FFP2 и FFP3. При этом заявленная стоимость одного респиратора FFP3 составила 357 рублей, стоимость одного респиратора FFP2 — 258 рублей, сообщает «Фонд бабла с коррупцией».
При этом, отмечают авторы проекта, судя по отчетам «Альянса», были закуплены респираторы для сварочных и покрасочных работ Алина 211 FFP2. Однако если сопоставить заявленную стоимость со средней оптовой, то выясняется, что респираторы были закуплены по цене, завышенной в полтора раза. Так, средняя стоимость одного респиратора FFP2 Алина 211 составляет 150 рублей за штуку. Конкретная модель респираторов FFP3 в фото-отчетах организации не фигурирует, тем не менее, медицинский респиратор с классом защиты FFP3 можно приобрести оптом за 250 рублей за штуку, добавляют авторы проекта.

«Таким образом, «Альянс» неэффективно потратил средства на покупку респираторов: при покупке респираторов FFP2 по стоимости 160 рублей за штуку покупка 1420 штук обошлась бы в 227 тыс. рублей вместо 366 тыс. рублей. При покупке респираторов FFP3 по стоимости 250 рублей за штуку покупка 670 респираторов обошлась бы в 168 тыс. рублей вместо 239 тыс. рублей», — отмечает «Фонд Бабла с коррупцией», добавляя, что таким образом «только в июле-сентябре неэффективно было израсходовано как минимум 210 тыс. рублей».

В сентябре сообщалось, что «Альянс врачей» Навального нанял юриста, связанного с крупнейшими операторами госзаказа лекарств.
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Комментарии 1
Происшествия , Алексей Навальный , Анастасия Васильева
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