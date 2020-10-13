Раскрыты подробности гибели силовиков в Грозном 

По данным силовиков, группа вооруженных боевиков была замечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После чего был введен режим контртеррористической операции. Силами оперативного штаба подозреваемых заблокировали в частном доме, затем им предложили сдаться, однако в ответ террористы открыли огонь из автоматического оружия.

Завязалась перестрелка, в ходе которой были ликвидированы четверо боевиков. В результате боя погибли три сотрудника правоохранительных органов