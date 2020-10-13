Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Раскрыты подробности гибели силовиков в Грозном 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты подробности гибели силовиков в Грозном
Фото: РИА Новости
Раскрыты подробности спецоперации по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного (Чеченская республика). Об этом во вторник, 13 октября, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости
По данным силовиков, группа вооруженных боевиков была замечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После чего был введен режим контртеррористической операции. Силами оперативного штаба подозреваемых заблокировали в частном доме, затем им предложили сдаться, однако в ответ террористы открыли огонь из автоматического оружия.
Завязалась перестрелка, в ходе которой были ликвидированы четверо боевиков. В результате боя погибли три сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что среди погибших силовиков двое представляли Росгвардию, один был полицейским. Позже появилось видео перестрелки сотрудников правоохранительных органов с боевиками.
Последние новости
В Грозном в ходе перестрелки с боевиками погибли трое силовиков В Грозном в ходе перестрелки с боевиками погибли трое силовиков Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в больницах, магазинах и транспорте Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в больницах, магазинах и транспорте В России выявили свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России выявили свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Происшествия , Росгвардия , НАК , МВД , РИА Новости , Грозный , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Трамп сравнил интеллект Байдена и Путина
Трамп сравнил интеллект Байдена и Путина
Польша спасает «Северный поток — 2»
Польша спасает «Северный поток — 2»
«Не нужно нас пугать»: россияне высмеяли патриарха Кирилла
«Не нужно нас пугать»: россияне высмеяли патриарха Кирилла
Видео
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
01:00
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
Армия Войска
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
00:16
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
00:34
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
Происшествия Криминал
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
01:03
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
Армия
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
01:15
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
Армия
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
04:11
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
Общество
Новое обращение Навального попало на видео
03:05
Новое обращение Навального попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
01:21
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение