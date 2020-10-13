Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео 

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В Октябрьском районе Грозного 13 октября произошла перестрелка с боевиками, в результате которой погибли трое сотрудников правоохранительных органов . Четверо участников бандформирования были ликвидированы.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ОПЕР слил». На видео слышны выстрелы и видны вспышки от выстрелов. В районе был введен режим КТО.