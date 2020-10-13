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Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
В Октябрьском районе Грозного 13 октября произошла перестрелка с боевиками, в результате которой погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Четверо участников бандформирования были ликвидированы.
Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ОПЕР слил». На видео слышны выстрелы и видны вспышки от выстрелов. В районе был введен режим КТО.

«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

Происшествия , Видео , НАК , МВД
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