Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео 

В Октябрьском районе Грозного 13 октября произошла перестрелка с боевиками, в результате которой погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Четверо участников бандформирования были ликвидированы.
Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ОПЕР слил». На видео слышны выстрелы и видны вспышки от выстрелов. В районе был введен режим КТО.
«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.