Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео

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Появилось видео перестрелки боевиков с силовиками в Грозном 

Lenta.ru 1 час назад
Появилось видео перестрелки боевиков с силовиками в Грозном. Ролик во вторник, 13 октября, публикует Telegram-канал «ОПЕР слил».
На видео видно, что боестолкновение произошло на рассвете. Показаны окрестности Октябрьского района города Грозный и прилегающая к месту конфликта улица. Слышится интенсивная стрельба из боевого оружия. В проеме между жилыми домами видны вспышки от выстрелов.
Ранее 13 октября сообщалось, что в столице Чеченской республики городе Грозный ликвидированы два боевика. В ходе спецоперации, по данным источника, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. В настоящее время спецоперация в Грозном завершена.
Перестрелка в Грозном: погибли сотрудники Росгвардии
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Происшествия , Видео , Росгвардия
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