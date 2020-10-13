Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео

Появилось видео перестрелки боевиков с силовиками в Грозном . Ролик во вторник, 13 октября, публикует Telegram-канал «ОПЕР слил».

На видео видно, что боестолкновение произошло на рассвете. Показаны окрестности Октябрьского района города Грозный и прилегающая к месту конфликта улица. Слышится интенсивная стрельба из боевого оружия. В проеме между жилыми домами видны вспышки от выстрелов.