Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом 

Сотрудники СК России проводят следственные мероприятия в доме 18-летнего стрелка под Нижним Новгородом. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.

Напомним, инцидент произошел 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием молодой человек открыл огонь на остановке по рейсовому автобусу, в котором находились люди, погибли три человека.

Пострадала также и бабушка злоумышленника, которую он ранил перед тем, как выйти на улицу. Ее доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.

Сам стрелок был найден мертвым в лесополосе. Им оказался 18-летний Даниил Монахов. Известно, что он увлекался компьютерными играми, на учетах не стоял и проблем с психикой не имел.