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Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудники СК России проводят следственные мероприятия в доме 18-летнего стрелка под Нижним Новгородом. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.
Напомним, инцидент произошел 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием молодой человек открыл огонь на остановке по рейсовому автобусу, в котором находились люди, погибли три человека.
Пострадала также и бабушка злоумышленника, которую он ранил перед тем, как выйти на улицу. Ее доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.
Сам стрелок был найден мертвым в лесополосе. Им оказался 18-летний Даниил Монахов. Известно, что он увлекался компьютерными играми, на учетах не стоял и проблем с психикой не имел.
Происшествия , Видео , Криминал , СКР
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