«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом 

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Вчера, как сообщал «Рамблер», на остановке общественного транспорта в деревне Большеорловское Борского района молодой человек произвел выстрелы из огнестрельного оружия в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Сегодня в нижегородском управлении Следкома сообщили, что тело подозреваемого обнаружено неподалеку от места, где произошла стрельба.

«Из слов собеседника следует, что мужчина покончил с собой», — отмечает РИА Новости.