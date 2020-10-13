«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом 

Стрелок из Нижегородской области найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», на остановке общественного транспорта в деревне Большеорловское Борского района молодой человек произвел выстрелы из огнестрельного оружия в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Сегодня в нижегородском управлении Следкома сообщили, что тело подозреваемого обнаружено неподалеку от места, где произошла стрельба.
«Из слов собеседника следует, что мужчина покончил с собой», — отмечает РИА Новости.
В пресс-службе управления внутренних дел по региону сообщили, что сотрудники полиции и служащие Росгвардии нашли труп в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе неподалеку от окраины Большеорловского. Ранее сообщалось, что стрельбу мог устроить 18-летний местный житель Данил Монахов после конфликта со своей бабушкой.