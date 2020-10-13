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«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом 

Артём Кульша 31 минуту назад
«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Стрелок из Нижегородской области найден мертвым. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», на остановке общественного транспорта в деревне Большеорловское Борского района молодой человек произвел выстрелы из огнестрельного оружия в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Сегодня в нижегородском управлении Следкома сообщили, что тело подозреваемого обнаружено неподалеку от места, где произошла стрельба.

«Из слов собеседника следует, что мужчина покончил с собой», — отмечает РИА Новости.

В пресс-службе управления внутренних дел по региону сообщили, что сотрудники полиции и служащие Росгвардии нашли труп в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе неподалеку от окраины Большеорловского. Ранее сообщалось, что стрельбу мог устроить 18-летний местный житель Данил Монахов после конфликта со своей бабушкой.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , СКР , РИА Новости , Нижегородская Область
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