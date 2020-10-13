Он сообщил, что две женщины были переведены в реанимацию, а раненный в ногу мужчина – в обычную палату.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позже сообщалось о смерти бабушки стрелка, которая была в числе пострадавших. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.