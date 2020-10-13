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Троих раненных при стрельбе в Нижегородской области прооперировали

Газета.Ru
28 минут назад
Врачи сделали операции всем троим пострадавшим при стрельбе в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом в своем Facebook написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Он сообщил, что две женщины были переведены в реанимацию, а раненный в ногу мужчина – в обычную палату.
По словам чиновника, состояние двух раненных оценивается как тяжелое, а мужчины - как среднее.
Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позже сообщалось о смерти бабушки стрелка, которая была в числе пострадавших. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.
Происшествия,Криминал,Видео,Нижегородская Область,
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