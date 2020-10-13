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СМИ: в Нидерландах зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19 

ТАСС и ещё 21 26 минут назад
Умер первый повторно заболевший COVID-19 пациент
Фото: РИА Новости
Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом зарегистрирована в Нидерландах. Об этом сообщило в понедельник голландское информационное агентство BNO News.
По его данным, речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак. В июле она была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли.
Два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат, отмечает агентство. На восьмой день ее состояние ухудшилось, а две недели после этого она умерла. Генетическая последовательность вируса подтверждает версию о повторной инфекции.
Согласно информации BNO News, в настоящее время в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Гонконге 24 августа. 20 пациентов выздоровели, двое в настоящее время находятся на лечении.
В последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах постоянно растет. В понедельник тест на коронавирус оказался положительным у 6 854 человек, что почти на 500 заболевших больше, чем днем ранее. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у голландских властей. Неделю назад в стране был введен ряд ограничительных мер, которые, как ожидается, во вторник будут ужесточены.
Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. К настоящему моменту коронавирусом заразились более 181 тыс. человек. Свыше 6,5 тыс. инфицированных умерли.
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Происшествия , Нидерланды
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