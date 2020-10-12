Скончалась бабушка стрелка из Нижегородской области 

Число погибших в стрельбе в Нижегородской области возросло до четырех, сообщает местное издание nn.ru.
В больнице умерла раненая женщина — по предварительным данным, это бабушка стрелявшего 18-летнего Данила Монахова.
Как рассказали местные жители, перед трагедией бабушка провожала внука на автобусную остановку. Он сказал, что хочет в туалет и вернулся домой. Через 10 минут вышел с ружьем, выстрелил в бабушку, убил прибежавшего на помощь соседа и выстрелил еще в одного мужчину со спины. Затем пошел на остановку, где открыл беспорядочную стрельбу по людям.
Бабушка получила ранения в живот и руку.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник около 15.30 мск 18-летний Данил Монахов расстрелял людей на остановке автобуса №107 в селе Большеорловском, после чего скрылся в направлении лесного массива. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Стрелок до сих пор не найден.