Скончалась бабушка стрелка из Нижегородской области 

В больнице умерла раненая женщина — по предварительным данным, это бабушка стрелявшего 18-летнего Данила Монахова.

Как рассказали местные жители, перед трагедией бабушка провожала внука на автобусную остановку. Он сказал, что хочет в туалет и вернулся домой. Через 10 минут вышел с ружьем, выстрелил в бабушку, убил прибежавшего на помощь соседа и выстрелил еще в одного мужчину со спины. Затем пошел на остановку, где открыл беспорядочную стрельбу по людям.

Бабушка получила ранения в живот и руку.