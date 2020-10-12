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Появилась ориентировка на расстрелявшего людей на остановке 

Вероника Полынина 1 час назад
ГУ МВД России по Нижегородской области распространило ориентировку на Данила Монахова, подозреваемого в убийстве четырех человек на автобусной остановке в селе Большеорловское Борского района Нижегородской области. Фотографию ориентировки публикует телеграм-канал Baza.
Согласно данным полиции, 18-летний Монахов имеет при себе два гладкоствольных ружья и около 40 патронов. После стрельбы на остановке подозреваемый скрылся в направлении лесного массива. Указывается, что Монахов может передвигаться на автомобиле: белой Киа Сид или серебристой Киа Спектра.
Появились подробности расстрела людей на остановке
Как сообщал «Рамблер», в понедельник около 15.30 мск Монахов расстрелял людей на остановке автобуса №107 в селе Большеорловском. Три человека скончались, еще трое получили ранения. Среди пострадавших — бабушка стрелка. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.
Происшествия , Видео , СКР , МВД , Нижегородская Область
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