Появилась ориентировка на расстрелявшего людей на остановке 

ГУ МВД России по Нижегородской области распространило ориентировку на Данила Монахова, подозреваемого в убийстве четырех человек на автобусной остановке в селе Большеорловское Борского района Нижегородской области. Фотографию ориентировки публикует телеграм-канал Baza.

Согласно данным полиции, 18-летний Монахов имеет при себе два гладкоствольных ружья и около 40 патронов. После стрельбы на остановке подозреваемый скрылся в направлении лесного массива. Указывается, что Монахов может передвигаться на автомобиле: белой Киа Сид или серебристой Киа Спектра.