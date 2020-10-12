Появились подробности расстрела людей на остановке

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В городе Борском районе Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, передает ТАСС.

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще несколько ранены. Стрелявший убежал в лес. Ведутся его поиски.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем» , все убитые и раненые стояли на остановке, пассажиры автобуса №107 не пострадали.