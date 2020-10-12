Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Появились подробности расстрела людей на остановке под Нижним Новгородом 

Вероника Полынина 27 минут назад
Появились подробности расстрела людей на остановке
Фото: Telegram-канал 360
В городе Борском районе Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, передает ТАСС.
В результате стрельбы погибли четыре человека, еще несколько ранены. Стрелявший убежал в лес. Ведутся его поиски.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», все убитые и раненые стояли на остановке, пассажиры автобуса №107 не пострадали.
По информации издания NN.ru, стрелявший — 18-летний молодой человек, приехавший в поселок Большеорловское из Нижнего Новгорода. Он открыл стрельбу по членам своей семьи. Бабушка стрелка является одной из пострадавших. Телеграм-канал Baza сообщает, что стрелка зовут Даниил Малахов, а бабушку он ранил дома, и только тогда побежал стрелять на остановку. Молодой человек вооружен двумя ружьями.
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В действиях Тарзана нашли уголовное преступление
В действиях Тарзана нашли уголовное преступление
Спрос на кремацию вырос в Москве
Спрос на кремацию вырос в Москве
Путин выступил с заявлением по Карабаху
Путин выступил с заявлением по Карабаху
Катастрофичное потепление: Ученые бьют тревогу
Катастрофичное потепление: Ученые бьют тревогу
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
01:00
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение