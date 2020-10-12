Появились подробности расстрела людей на остановке

В городе Борском районе Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, передает ТАСС.
В результате стрельбы погибли четыре человека, еще несколько ранены. Стрелявший убежал в лес. Ведутся его поиски.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», все убитые и раненые стояли на остановке, пассажиры автобуса №107 не пострадали.
По информации издания NN.ru, стрелявший — 18-летний молодой человек, приехавший в поселок Большеорловское из Нижнего Новгорода. Он открыл стрельбу по членам своей семьи. Бабушка стрелка является одной из пострадавших. Телеграм-канал Baza сообщает, что стрелка зовут Даниил Малахов, а бабушку он ранил дома, и только тогда побежал стрелять на остановку. Молодой человек вооружен двумя ружьями.