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Мужчина расстрелял пассажиров автобуса под Нижним Новгородом, четверо погибли 

Инфо 24 и ещё 2 16 минут назад
Россиянин расстрелял пассажиров автобуса
Фото: РИА Новости
Вооруженное нападение на пассажиров рейсового автобуса произошло в городе Бор Нижегородской области. Неизвестный мужчина застрелил четверых человек, еще как минимум трое получили ранения.
По предварительной информации, стрелок открыл огонь, когда автобус находился на остановке. Источники утверждают, что мужчина позже сбежал.
Источники Life первоначально сообщили об обстреле рейсового автобуса. Readovka пишет, что ЧП произошло поселке Большеорловском Нижегородской области и стрелок находился внутри автобуса.
Врачи оказывают помощь раненным на месте происшествия, там же работает следственная группа.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Нижегородская Область
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