Соколов назвал причину убийства Ещенко 

Олег Соколов сказал на суде, что они с Анастасией Ещенко спокойно сидели за столом дома, но внезапно девушка начала кричать, что ненавидит его и его детей. По словам Соколова, аспирантка схватила нож и стала бегать за ним по дому. Соколову попался под руку обрез, и он решил припугнуть студентку.

Также историк Соколов заявил, что стрелять он не собирался, но девушка набросилась на него. Что было дальше — Соколов не помнит.

Кроме того, историк сказал, что после убийства девушки он хотел покончить с собой. Соколов уточнил, что ранее он не применял к Ещенко насилие. Также Олег Соколов заявил, что не считает себя «выжившим из ума Наполеоном», пишет Nation News.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал свою вину. Историк также признался в том, что хранил у себя оружие и боеприпасы к нему.