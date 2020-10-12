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Российский полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке 

Lenta.ru 52 минуты назад
Иркутский полицейский придавил шею коленом несовершеннолетней девочке за кражу носков в торговом центре. Видео с инцидентом опубликовало издание «Тайга.инфо».
На кадрах заметно, как полицейский пытается усмирить подростка, применяя силу. Сотрудник правоохранительных органов начинает сдавливать голову девочки ногой и пытается надеть наручники.

«Мне больно, уберите колено с моей головы», — кричит пострадавшая.

Представитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков рассказал, что правозащитники готовят заявление по статье 268 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий») и намерены подать его в Следственный комитет.
Хроменков также отметил, что девушка отдала украденные носки за 990 рублей в магазин еще до приезда полицейских. Пострадавшая рассказала правозащитникам, что стражи порядка отобрали у нее мобильный телефон, а когда она попыталась забрать его, чтобы позвонить матери, полицейский ударил ее локтем в лицо.
Сейчас следствие ведет проверку в отношении девушки по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). На другом видео, которое опубликовал телеканал «Аист», девушка бьет полицейского по лицу.

«В сложившейся ситуации сотрудники понимали, что методы убеждения уже будут неэффективны и были вынуждены применить физическую силу», — сказал пресс-секретарь иркутского ГУ МВД Герман Стругилин.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках жителя Оренбургской области, которого полицейские пытались заставить признаться в краже пяти тысяч рублей. Правоохранители якобы пытали мужчину электрошокером, нанося удары в область половых органов.
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Происшествия , Видео , Криминал , Святослав Хроменков , СКР , МВД , Тайга.инфо
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