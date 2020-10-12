Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Машина российского чиновника провалилась под землю

Lenta.ru
1 час назад
Машина российского чиновника Александра Адодина, который занимает должность директора «Тепловых сетей» в Новоалтайске, провалилась под землю. Причиной аварии стал прорыв водопроводной трубы, сообщает «Комсомольская правда».
Машина российского чиновника провалилась под землю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в воскресенье, 11 сентября, перед въездом на территорию предприятия. В асфальте образовалась большая дыра, куда попала половина машины. Оказалось, что вода размыла грунт и обрушила покрытие дороги. Местные жители обсудили аварию в комментариях под публикацией в сообществе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте», где пошутили про карму директора. Некоторые пользователи также предположили, что таким образом в городе начали проводить метро, а другие сравнили дыру с подземной парковкой.
Вскоре Адодин прокомментировал произошедшее.
«Повезло, что это случилось со мной, а не с кем-то еще. Кто-то мог влететь туда на большой скорости. Машина также не сильно пострадала — по сути, только бампер. Вытащили ее тоже очень аккуратно. Скорее было неприятно читать все эти комментарии», — отметил директор.
страница Barnaul 22 во «ВКонтакте»
Подобный случай также произошел в июле 2020 года в Калининграде. На одной из недавно отремонтированных улиц под землю провалился автомобиль. Он ехал по проезжей части, и внезапно под его колесами образовалась яма. После падения машина начала дымиться, и к ней подбежали пешеходы, которые помогли водителю выбраться наружу.
Происшествия,Комсомольская правда,Новоалтайск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители