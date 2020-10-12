Машина российского чиновника провалилась под землю

Инцидент произошел в воскресенье, 11 сентября, перед въездом на территорию предприятия. В асфальте образовалась большая дыра, куда попала половина машины. Оказалось, что вода размыла грунт и обрушила покрытие дороги. Местные жители обсудили аварию в комментариях под публикацией в сообществе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте», где пошутили про карму директора. Некоторые пользователи также предположили, что таким образом в городе начали проводить метро, а другие сравнили дыру с подземной парковкой.

Подобный случай также произошел в июле 2020 года в Калининграде. На одной из недавно отремонтированных улиц под землю провалился автомобиль. Он ехал по проезжей части, и внезапно под его колесами образовалась яма. После падения машина начала дымиться, и к ней подбежали пешеходы, которые помогли водителю выбраться наружу.