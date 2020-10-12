Историк Соколов устроил истерику в суде

Историк Олег Соколов , подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , выступил в суде. Соколов признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом большая часть его пространной речи была посвящена не убийству Ещенко, а истории реконструкторского движения в России и своей роли в нем.

Как отмечают «Вести», Олег Соколов подробно рассказал о костюмах, в которых он участвовал в исторических реконструкциях, о том, почему его называли «сиром», о реконструкциях в кино, преподавании в Сорбонне и т.д.

Судья несколько раз делала замечание подсудимому, после одного из них Соколов устроил настоящую истерику и стал кричать:

«Почему мне не дают говорить?!»

Что касается убийства, Соколов рассказал, что застрелил Ещенко непреднамеренно. По его словам, он хотел выстрелить в воздух, но случайно попал в голову. Соколов рассказал, что убийству предшествовала истерика Анастасии: девушка якобы кричала, что ненавидит его и его детей, а затем схватила нож.

Также историк признался, что после убийства собирался покончить с собой.

«Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть», - цитирует подсудимого РИА «Новости».

В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой.

«Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе», - заявил историк.