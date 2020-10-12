Историк Соколов устроил истерику в суде

Историк Олег Соколов
, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко
, выступил в суде. Соколов признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом большая часть его пространной речи была посвящена не убийству Ещенко, а истории реконструкторского движения в России
и своей роли в нем.
Как отмечают «Вести», Олег Соколов подробно рассказал о костюмах, в которых он участвовал в исторических реконструкциях, о том, почему его называли «сиром», о реконструкциях в кино, преподавании в Сорбонне и т.д.
Судья несколько раз делала замечание подсудимому, после одного из них Соколов устроил настоящую истерику и стал кричать:
«Почему мне не дают говорить?!»
Что касается убийства, Соколов рассказал, что застрелил Ещенко непреднамеренно. По его словам, он хотел выстрелить в воздух, но случайно попал в голову. Соколов рассказал, что убийству предшествовала истерика Анастасии: девушка якобы кричала, что ненавидит его и его детей, а затем схватила нож.
Также историк признался, что после убийства собирался покончить с собой.
«Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть», - цитирует подсудимого РИА «Новости».
В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой.
«Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе», - заявил историк.
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.