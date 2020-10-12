Россиянин умер в такси по дороге в больницу

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Волгограде таксист утверждает, что пассажир начал задыхаться в машине и скончался спустя несколько минут. Мужчина направлялся в больницу.

Предполагается, что волгоградец самостоятельно вызвал такси, чтобы добраться до одной из городских поликлиник. В машине ему резко стало плохо и он скончался спустя пару минут.

— Водитель такси вызвал бригаду скорой помощи, но смерть пассажира наступила в течение 1–2 минут, — уточнили в ведомстве.

По словам таксиста, мужчина начал часто дышать и задыхаться. Настоящая причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.