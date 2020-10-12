Российские школьники сыграли в футбол трупом котенка 

Иркутские школьники, решившие поиграть в футбол, использовали вместо мяча труп котенка. Видео оригинальной игры опубликовано в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

В ролике видно, как по двору бегают несколько подростков. Один из них подбегает и высоко пинает вверх тельце мертвого животного. Труп котенка взмывает в воздух и падает в нескольких метрах от школьника.

«"Обычная" детская игра. Ребята решили сыграть в футбол, а вместо инвентаря взяли тельце котенка», — говорится в сообщении.

Администратор канала также отметил, что в настоящее время детей ищут активисты зоозащитных организация, чтобы провести с ними профилактическую беседу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», футболист хорватского клуба «Еленград» Иван Газдек получил красную карточку за то, что во время игры убил курицу, выбежавшую на поле. Инцидент произошёл на матче второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. Газдек, увидев курицу, которая появилась на поле, пнул птицу так сильно, что впоследствии она скончалась. Судья, зафиксировав произошедшее, принял решение удалить футболиста с поля. Позже спортсмен заявил, что выместил на курице злость за загаженное птичьими испражнениями поле.