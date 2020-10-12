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На месте возгорания работают пожарные расчеты, с огнем борются 32 спасателя и 10 единиц техники.

В ростовском городе Шахты в понедельник утром произошел мощный пожар на рынке, расположенном рядом с территорией хлопчатобумажного комбината. Огонь охватил несколько торговых павильонов.

В Сети местные жители распространяют видео бушующего на рынке пожара. Видны черные клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из ларьков.

На месте возгорания работают пожарные расчеты. Сообщается, что с огнем борются 32 спасателя и 10 единиц техники. Устанавливаются причины возгорания. Информация о пострадавших не поступала.