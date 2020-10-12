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Угнавший автобус 11-летний школьник США попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
В США одиннадцатилетний мальчик угнал автобус. В городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские полчаса преследовали ребенка, который решил погонять на школьном автобусе и украл его. Малолетний правонарушитель колесил по улицам города, пока не врезался сначала в газопровод, а затем и в дерево.
В итоге приключение закончилось задержанием — полицейские надели на него наручники, а затем поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Одиннадцатилетнего злоумышленника обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в краже транспортного средства, а также в том, что он намеренно пытался врезаться на нем.
Происшествия , Видео , В мире , Батон-Руж , США
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