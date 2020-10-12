Угнавший автобус 11-летний школьник США попал на видео 

США одиннадцатилетний мальчик угнал автобус. В городе Батон-Руж , штат Луизиана, полицейские полчаса преследовали ребенка, который решил погонять на школьном автобусе и украл его. Малолетний правонарушитель колесил по улицам города, пока не врезался сначала в газопровод, а затем и в дерево.

В итоге приключение закончилось задержанием — полицейские надели на него наручники, а затем поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Одиннадцатилетнего злоумышленника обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в краже транспортного средства, а также в том, что он намеренно пытался врезаться на нем.