Историк Соколов: «Я не сумасшедший какой-то Наполеон» 

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко кандидат исторических наук, доцент Олег Соколов заявил в зале суда, что он не выживший из ума Наполеон.

Хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!, — сказал историк во время допроса, передаёт РИА Новости.

Обвиняемый в убийстве аспирантки подробно рассказал о своём увлечении и о том, как писал научные статьи в соавторстве с Ещенко. После этого суд сделал замечание Соколову и попросил менее пространно давать характеристику своей личности. После этого историку стало плохо, и он попросил перерыв для принятия таблеток.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, доцент. Он является специалистом по военной истории Франции. Особенный интерес у него всегда вызывала эпоха Наполеона. В 2003 году был награждён Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и её армии.

В Петербурге в начале ноября 2019 года спасатели достали из реки Мойки преподавателя Петербургского университета. В его рюкзаке обнаружили отрезанные руки, а в квартире — частично расчленённое женское тело и голову.

Погибшей оказалась его выпускница, 24-летняя Анастасия Ещенко. Пара жила вместе. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе.

Профессор оформил явку с повинной. На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, Соколов разрыдался. Он признался, что хотел жениться на Анастасии.

Как сообщал NEWS.ru, Соколов в ходе заседания признал себя виновным в убийстве своей аспирантки и сказал, что раскаивается в содеянном.