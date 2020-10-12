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В массовой драке на базе армии Израиля пострадало более 20 солдат и офицеров 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
На базе армии Израиля произошла массовая драка
Фото: Reuters
На тренировочной базе мотопехотной бригады Армии обороны Израиля «Гивати» на юге страны произошла массовая драка между военнослужащими двух рот, в результате чего пострадал 21 человек.
По информации израильских СМИ, драка произошла на учебной базе Хар Керен, в ней приняли участие десятки солдат из бригады «Гивати» и бедуинского разведывательного батальона, передает Mignews.com.
В результате инцидента пострадал 21 человек, семеро военнослужащих с легкими травмами были доставлены в больницу, остальным необходимая медицинская помощь была оказана на базе.
Отмечается, что драка началась из-за спора о том, какая рота должна первой войти в столовую. По словам очевидцев, в какой-то момент один из солдат передернул затвор автомата. Офицеров, которые пытались разнять дерущихся, также избили.

«За все мои годы в армии я не видел подобного позорного события», — заявил один из офицеров.

Военная полиция начала расследование инцидента, в том числе будет проверено сообщение о применении оружия во время драки.
В пресс-служба Армии обороны Израиля заявили, что «речь идет об исключительном и очень серьезном инциденте, который противоречит нормам и ценностям, придерживаться которых требует от солдат ЦАХАЛ». Инцидент будет расследован командиром бригады.
Согласно данным из открытых источников, мотопехотная бригада «Гивати» является элитной в Армии обороны Израиля, сосредоточена в Южном военном округе страны и принимает участие в многочисленных операциях в секторе Газа.
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Происшествия , ЦАХАЛ , MIGnews
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