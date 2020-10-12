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Харьковскую область охватили пожары: Украина винит Россию 

Украина.ру 1 час назад
В Харьковской области украинские спасатели дважды за сутки тушили пожары, которые перекинулись с территории Российской Федерации. Об этом пресс-центр Госслужбы по ЧС Украины сообщил 11 октября.
Отмечается, что первый пожар возник вблизи населенного пункта Ветеринарного. По данным ГСЧС, огонь вспыхнул на территории России, но из-за порывов ветра пожар перекинулся на территорию Украины.
Второй раз возгорание заметили недалеко от населенного пункта Одноробовки. Там вспыхнула лесополоса на расстоянии не более одного километра от границы.
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На данный момент оба пожара ликвидированы.
Ранее на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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Происшествия , Видео , Пожары , Украина
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