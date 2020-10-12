Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка

Жители Карпинска прокомментировали в беседе с "МК" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что подруги женщины нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Женщина также воспитывает мальчика тринадцати лет и трехлетнюю девочку. По информации СМИ, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.

Знакомая семьи уточнила, что мальчик менял малышке подгузники и давал ей воду.

"Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке", — рассказала женщина.

Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится "на отлично".

"Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!" — считает она.

Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.

"Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке", — рассказала женщина.

Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится "на отлично".

"Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!" — считает она.

Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.