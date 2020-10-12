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Очевидица рассказала подробности о стрельбе в Нижегородской области 

Газета.Ru и ещё 38 45 минут назад
Соседка бабушки, внук которой подозревается в стрельбе в поселке Большеорловское Нижегородской области, где погибли четыре человека, рассказала подробности случившегося.
По ее словам, инцидент случился, когда они приехали на рейсовом автобусе.

"Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала", — рассказала свидетель событий.

Расстрелявший людей на остановке готовился к убийству
Женщина сообщила, что затем стрелок открыл огонь по прохожему. Сама очевидица попыталась спрятаться в подъезде и упала там на колени. По ее словам, злоумышленник начал стрелять, когда она находилась от него примерно в 30 м.
При этом женщина заявила, что семья стрелка является "очень порядочной", а сам преступник — "нормальным".
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Происшествия , Видео , Нижегородская Область
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