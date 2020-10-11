Живого пенсионера похоронили в российском городе

В России
официально зафиксирован случай "воскрешения" из мертвых ковид-больного. Пожилого жителя Кузбасса похоронили в закрытом гробу и выдали семье свидетельство о смерти. Через неделю выяснилось, что похороненный жив, сообщает телеканал «Вести Кузбасс»
.
Подробности инцидента рассказала Евгения Кубарева, родственница «заживо погребенного». Она уточнила, что их пожилой родственник-инвалид жил в доме-интернате престарелых. В сентябре он попал в больницу с подозрением на COVID-19. Через сутки врачи позвонили и заявили, что он скончался.
«26 сентября у нас были похороны. Хоронили в закрытом гробу, так как был подтвержден ковид. А потом директор дома-интерната позвонил, что вам нужно приехать на опознание Я как бы маленько растерялась Какое опознание, говорю, мы своего дедушку уже похоронили. Я говорю, он, что, мертвый? Он – нет, абсолютно здоровый. Живой Истерика была » — рассказывает в слезах Кубарева.
Кого на самом деле похоронили местные медики и кладбищенские работники, никто не знает. Надгробные таблички с именем живого человека сожгли. На руках у членов семьи имеется свидетельство о смерти родственника.
Директор интерната заявил, что не знает, кого похоронили.
«Эти вопросы не в моей компетенции, я этого не знаю Я написал обращение в прокуратуру, пусть они разбираются», - ответил он журналистам.
В Минздраве
Кузбасса заявили, что начали проверку, запросили все медицинские документы. Параллельно возбуждено уголовное дело.
Евгения Кубарева теперь носит свежие цветы на могилу неизвестного.
«Не думаю что там пустой гроб. Скорей всего есть кто-то», - говорит она.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что ученые вплотную приблизились к воскрешению из мертвых.