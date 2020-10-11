Живого пенсионера похоронили в российском городе

Подробности инцидента рассказала Евгения Кубарева, родственница «заживо погребенного». Она уточнила, что их пожилой родственник-инвалид жил в доме-интернате престарелых. В сентябре он попал в больницу с подозрением на COVID-19. Через сутки врачи позвонили и заявили, что он скончался.