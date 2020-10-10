На Ангаре не нашли загрязнений после разлива топлива 

Первая группа обследовала 5 км реки Ангара вниз по течению от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и СК, ещё не прибыла на место, она идёт на катере, — сообщили в ЕДДС, передаёт «Интерфакс».