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На Ангаре не нашли загрязнений после разлива топлива 

News.ru 1 час назад
На Ангаре не нашли загрязнений после разлива топлива
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пятна нефтепродуктов на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края не обнаружены, следует из сообщения районной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Первая группа обследовала 5 км реки Ангара вниз по течению от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и СК, ещё не прибыла на место, она идёт на катере, — сообщили в ЕДДС, передаёт «Интерфакс».

В службе также добавили, что проверка реки возобновится утром 11 октября.
2 октября в посёлке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 0,5 тонны топлива. Нефтепродукты принадлежали ООО «Приангарская ЛПК», компания попыталась самостоятельно устранить последствия разлива. Вскоре районные власти объявили режим ЧС. Следователи называют две причины инцидента: неправильная транспортировка ГСМ и износ транспортного контейнера.
Ранее NEWS.ru писал, что съёмки со спутников зафиксировали некий сброс с судна в районе Халактырского пляжа на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель морских животных. Однако он был незначительным и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива, сообщил глава региона Владимир Солодов.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Солодов , МВД , Интерфакс , Красноярский Край
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