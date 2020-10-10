Органы опеки и медики могут быть виновны в трагедии с новорожденной девочкой, которую мать полгода держала в сумке в шкафу. Так считает экс-депутат Госдумы , актриса Мария Кожевникова передаёт URA.RU.

«Где органы [опеки]? Где люди профильные, которые обязаны были следить за ребенком?» — удивилась Кожевникова.

По её словам, такой ситуации можно было избежать при душевном и профессиональном подходе к новорожденному. Если врачи не поинтересовались, почему ребёнок полгода не появлялся на осмотрах, то это преступная халатность.

Кожевникова считает, что необходимо расследовать дело по многим направлениям, это цепочка преступлений против ребенка. О роженице актриса высказалась категорично.

«Человек просто тронулся умом. Я, по крайней мере, другого объяснения не могу найти», — сказала телезвезда.

При этом она отметила, что у женщины могла быть сильная послеродовая депрессия. Кожевникова также заявила, что готова помочь девочке деньгами.

Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. У ребёнка дистрофия 3 степени. Девочку передали в руки екатеринбургских медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.