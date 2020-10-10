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Убитый соратник Басаева готовил теракты в Москве и Беслане 

Lenta.ru и ещё 6 42 минуты назад
Убитый соратник Басаева готовил теракты в Москве
Фото: страница Зелимхана Хангошвили в Facebook
Убитый в Германии чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.
Позднее, в 2005 году он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорт и занимался распределением и доставкой финансовых средств незаконным вооруженным формированиям из Грузии в Чечню, пишет агентство. А в 2006 году он готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.
Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. В среду, 7 октября, начался суд по этому делу.
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Происшествия , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , МИД , РИА Новости , Беслан , Грузия , Москва
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