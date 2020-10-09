Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову 

Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде", — сказала она.
По словам пресс-секретаря, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.
Ефремов в жалобе указывает, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали сам Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.