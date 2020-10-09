Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Мосгорсуд проверит законность приговора Ефремову
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде", — сказала она.

По словам пресс-секретаря, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.
Ефремов в жалобе указывает, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на процессе он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали сам Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Комментарии
Происшествия , Криминал , Владимир Васильев , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Ульяна Солопова , Мосгорсуд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обратилась с требованием к России
Украина обратилась с требованием к России
В действиях Тарзана нашли уголовное преступление
В действиях Тарзана нашли уголовное преступление
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Латвия отреагировала на розыск Тихановской в РФ
Латвия отреагировала на розыск Тихановской в РФ
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение