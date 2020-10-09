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Названы причины смерти актера Кафиятуллина в бассейне 

Павел Тиунов 37 минут назад
Спортивный врач Илья Мелехин в разговоре с корреспондентом газеты «Взгляд» назвал вероятные причины смерти актера Рената Кафиятуллина, который скончался, плавая в бассейне. В списке — нетрезвое состояние, проблемы со здоровьем, психологические проблемы.
Трагедия, как сообщал «Рамблер», случилась вечером 7 октября. Театральный актер Ренат Кафиятуллин во время плавания в бассейне в одном из столичных фитнес-центров потерял сознание. На опубликованном СМИ видео с камер наблюдения видно, что о человеке на дне бассейна персоналу сообщила проплывающая мимо женщина. Сотрудник сначала пошевелил тело шестом, затем прыгнул в воду. Подоспевшие на помощь коллеги попытались откачать Кафиятуллина, но тщетно. 26-летний артист скончался.
Стали известны подробности трагедии в московском бассейне
Комментируя ситуацию, Илья Мелехин подчеркнул, что причин трагедии может быть масса. Погибший, по его словам, мог потерять сознание из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, из-за температуры или лихорадки. Обморок мог случиться также от сильной нагрузки в тренажерном зале или вследствие нестабильного эмоционального состояния. Не редко причиной потери сознания в воде становится алкогольное или наркотической опьянение человека, добавил Мелехин.
В случае с профессиональными спортсменами утопление в бассейне маловероятно, подчеркнул эксперт, поскольку атлеты регулярно проходят медицинское обследование.
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Происшествия , Видео , Деловая газета "Взгляд"
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