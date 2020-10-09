Спортивный врач Илья Мелехин в разговоре с корреспондентом газеты «Взгляд» назвал вероятные причины смерти актера Рената Кафиятуллина, который скончался, плавая в бассейне. В списке — нетрезвое состояние, проблемы со здоровьем, психологические проблемы.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», случилась вечером 7 октября. Театральный актер Ренат Кафиятуллин во время плавания в бассейне в одном из столичных фитнес-центров потерял сознание. На опубликованном СМИ видео с камер наблюдения видно, что о человеке на дне бассейна персоналу сообщила проплывающая мимо женщина. Сотрудник сначала пошевелил тело шестом, затем прыгнул в воду. Подоспевшие на помощь коллеги попытались откачать Кафиятуллина, но тщетно. 26-летний артист скончался.

Комментируя ситуацию, Илья Мелехин подчеркнул, что причин трагедии может быть масса. Погибший, по его словам, мог потерять сознание из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, из-за температуры или лихорадки. Обморок мог случиться также от сильной нагрузки в тренажерном зале или вследствие нестабильного эмоционального состояния. Не редко причиной потери сознания в воде становится алкогольное или наркотической опьянение человека, добавил Мелехин.

В случае с профессиональными спортсменами утопление в бассейне маловероятно, подчеркнул эксперт, поскольку атлеты регулярно проходят медицинское обследование.