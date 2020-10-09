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Найденные в пробах Навального амиды оказались не токсичны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 50 минут назад
Найденные в пробах Навального амиды оказались не токсичны
Фото: РИА Новости
Амиды, следы которых ОЗХО обнаружила в пробах Алексея Навального, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

По его словам, об амидном следе в пробах Навального он «слышал по западным источникам». «Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно», — заявил Ринк, передает РИА «Новости».

Он также предположил, что вещества в пробах Навального могли взяться из бытовой химии, таблеток и алкоголя. «Они нашли фрагмент, который может относиться к любому, так сказать, моющему веществу, чистящему веществу или просто налитого амина какого-то неизвестной мне природы. Причем не амина, а амида, как они говорят», — добавил Ринк.
Точно установить, какой фрагмент нашли в ОЗХО, невозможно, потому что организацией он не озвучивался, заметил эксперт. «Тем более, он мог возникнуть и при приеме каких-нибудь таблеток, и при приеме алкоголя с дубильными веществами», — заявил Ринк.
Кроме того, по словам Ринка, отсутствие фосфора в пробах ОЗХО доказывает, что Навального не травили «Новичком». «Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет», — сказал ученый.
Ринк указал, что в случае отравления «Новичком» фосфорный фрагмент задержался бы в организме Навального и мог бы быть обнаружен раньше амидного. «Он гораздо дольше бы держался, нежели амидный фрагмент», — пояснил Ринк.
Сейчас, по его словам, искать какие-либо следы поздно, поскольку они полностью выведены из организма Навального: «Прошло столько недель, что как говорится, клиент уже давно „чист“.

»Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?» — заявил Ринк.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.
Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».
Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
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Комментарии 1
Происшествия , Илья Ремесло , Алексей Навальный , Леонид Ринк , Александр Шульгин , Александр Сабаев , ОЗХО , РИА Новости
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