Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина задержаны. Об этом сообщает «Дождь».
Сегодня Алехина и Никульшина должны были присутствовать на съемках шоу «Нюансы» на «Дожде», но были задержаны сотрудниками полиции. Задержание Алехиной попало на видео. На ролике видно, как полицейские хватают девушку на входе в редакцию телеканала на Большой Новодмитровской улице в Москве и волокут ее к автомобилю.
«Телефон! Телефон давай!» — произносит она при этом.
Вчера, как сообщал «Рамблер», участники группы Pussy Riot повесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента России, Верховного суда, Министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району Москвы.
Они объяснили, что эти учреждения — главные символы российской государственности, а размещение радужных флагов на них — способ привлечь внимание к недостатку любви и свободы в стране.