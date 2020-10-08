Сегодня Алехина и Никульшина должны были присутствовать на съемках шоу «Нюансы» на «Дожде», но были задержаны сотрудниками полиции. Задержание Алехиной попало на видео. На ролике видно, как полицейские хватают девушку на входе в редакцию телеканала на Большой Новодмитровской улице в Москве и волокут ее к автомобилю.

«Телефон! Телефон давай!» — произносит она при этом.

Они объяснили, что эти учреждения — главные символы российской государственности, а размещение радужных флагов на них — способ привлечь внимание к недостатку любви и свободы в стране.