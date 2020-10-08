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Задержаны участницы Pussy Riot 

Артём Кульша 51 минуту назад
Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина задержаны. Об этом сообщает «Дождь».
Сегодня Алехина и Никульшина должны были присутствовать на съемках шоу «Нюансы» на «Дожде», но были задержаны сотрудниками полиции. Задержание Алехиной попало на видео. На ролике видно, как полицейские хватают девушку на входе в редакцию телеканала на Большой Новодмитровской улице в Москве и волокут ее к автомобилю.

«Телефон! Телефон давай!» — произносит она при этом.

Вчера, как сообщал «Рамблер», участники группы Pussy Riot повесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента России, Верховного суда, Министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району Москвы.
Pussy Riot вывесили над зданием ФСБ радужный флаг
Они объяснили, что эти учреждения — главные символы российской государственности, а размещение радужных флагов на них — способ привлечь внимание к недостатку любви и свободы в стране.
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Происшествия , Видео , Мария Алехина , Вероника Никульшина , ФСБ , Администрация Президента РФ , Минкультуры , МВД
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