Российский школьник выпал из окна гимназии 

Школьник выпал из окна четвертого этажа гимназии в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Собеседник в экстренных службах рассказал каналу, что некоторое время назад из окна на четвертом этаже гимназии, которая расположена на улице Профессора Попова (гимназия № 67, согласно сведениям из открытых источников), выпал ученик восьмого класса. Подросток был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Лайф Шот» опубликовал видеозапись, на которой видно, как школьник падает с высоты, а также то, как сотрудники скорой помощи кладут его на носилки. Телеграм-канал не сообщил об обстоятельствах падения — было ли оно несчастным случаем или попыткой самоубийства.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. Тогда же стало известно, что 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.