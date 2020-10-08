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Смерть актера в бассейне: подробности трагедии 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Обстоятельства смерти актера Рената Кафиятуллина, который скончался в одном из столичных фитнес-центров, запечатлела камера видеонаблюдения. На записи, опубликованной в Telegram-канале «112» видно, что сотрудники бассейна не спешили помогать артисту.
Как сообщал «Рамблер», Ренат Кафиятуллин пришел в бассейн вечером 7 октября и потерял сознание во время плавания. СМИ сообщили, что сотрудники спортивного комплекса попытались реанимировать его, но безуспешно.
Смерть в бассейне: актер погиб в Москве
На записи с камеры, которая просматривает происходящее в бассейне, видно, что о человеке на дне бассейна персоналу сообщила проплывающая мимо женщина. При этом сотрудник размеренным шагом направился в сторону инвентаря, взял шест и с его помощью попытался достать пострадавшего.
Осознав, что случилось ЧП, мужчина снял шлепанцы, помедлил несколько секунд и все же прыгнул в воду. Подоспевшие на помощь коллеги попытались откачать Кафиятуллина, но тщетно.
Журналисты отмечают, что ролик в настоящее время изучают следователи. Правоохранителям предстоит выяснить, как на трагедию повлияло промедление сотрудников фитнес-центра.
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Происшествия , Видео
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